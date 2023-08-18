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نفاد تذاكر مباراة الاتحاد ضد الطائي

18 أغسطس 2023 · < 1 minutes
كريم بنزيما بتدريبات الاتحاد
كريم بنزيما بتدريبات الاتحاد

نفدت تذاكر مباراة الاتحاد أمام نظيره الطائي والتي من المقرر أن تنطلق مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب إستاد عبد الله الفيصل.

صفقات الاتحاد في 2023

وضم الاتحاد السعودي رسمياً البرازيلي فابينيو من ليفربول مقابل 52 مليون دولارفيما سيحصل على راتب 425 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
كما أعلن عن تعاقده مع سلطان الفرحان لاعب الرائد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع مع جوتا على صفقة دائمة من سلتيك بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، عقدا لمدة 3 سنوات.

كما وقع مع نجولو كانتي براتب سنوي ثابت قدره 25 مليون يورو لكل موسم حتى عام 2027. وإجمالي الراتب السنوي 100 مليون يورو باحتساب الصفقات التجارية وحقوق الصور.

وانضم كريم بنزيمة للاتحاد حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

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