نفاد تذاكر مباراة الاتحاد ضد الطائي

نفدت تذاكر مباراة الاتحاد أمام نظيره الطائي والتي من المقرر أن تنطلق مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب إستاد عبد الله الفيصل.

صفقات الاتحاد في 2023

وضم الاتحاد السعودي رسمياً البرازيلي فابينيو من ليفربول مقابل 52 مليون دولارفيما سيحصل على راتب 425 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

كما أعلن عن تعاقده مع سلطان الفرحان لاعب الرائد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

📸| العمل يتواصل pic.twitter.com/03WV8ZHSJy — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 17, 2023

ووقع مع جوتا على صفقة دائمة من سلتيك بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، عقدا لمدة 3 سنوات.

كما وقع مع نجولو كانتي براتب سنوي ثابت قدره 25 مليون يورو لكل موسم حتى عام 2027. وإجمالي الراتب السنوي 100 مليون يورو باحتساب الصفقات التجارية وحقوق الصور.

وانضم كريم بنزيمة للاتحاد حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

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