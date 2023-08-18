اتفاق “سعودي – هندي” لتعزيز التعاون في القطاع الرقمي

وقعت المملكة والهند، اتفاقًا لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة. جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه إلى الهند، للمشاركة اجتماعات مجموعة العشرين للاقتصاد الرقمي.

ويستهدف الاتفاق، تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًّا للتقنية والابتكار، وجعلها نقطة جذب للاستثمارات من خلال بناء عدد من الشراكات الاستراتيجية المتينة التي تعزّز نمو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات المملكة المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

دعم كبير لمنظومة الاقتصاد الرقمي

ويأتي الاتفاق في ظلّ ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم كبير لمنظومة الاقتصاد الرقمي من القيادة الرشيدة، كما تأتي ترجمة لنتاج جهود البلدين الصديقين في الدفع بالعلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى، خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

ووقّع الاتفاق من جانب المملكة وزارةُ الاتصالات وتقنية المعلومات يمثلها وزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وعن الجانب الهندي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو.

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