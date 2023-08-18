بايرن ميونيخ يعلن خبرًا سارًا بشأن مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونيخ خبرًا سارًا بشأن حارسه الدولي مانويل نوير قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا).

وذكر بايرن ميونيخ في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، تدرب بشكل منفرد عقب خضوعه لعملية جراحية قبل أسبوعين.

نوير تعرض لكسر في الساق أثناء التزلج في ديسمبر الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الوقت.

في البداية، كان يتوقع عودته للمشاركة مع الفريق مع بداية الموسم الجديد ولكنه اضطر للخضوع لجراحة مرة أخرى لإزالة قطعة معدنية في ساقه اليمنى، وسط شائعات بأنه قد لا يعود للفريق حتى عام 2024.

ويبدأ بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بمواجهة فيردر بريمن في وقت لاحق من اليوم.

ويتولى سفين أولريتش مهمة حراسة مرمى بايرن ميونيخ في غياب نوير.

ويسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع حارس مرمى آخر، لأن الفريق لا يملك سوى حارس واحد فقط لديه الخبرة هو أولريتش، بعد رحيل يان سومير وألكسندر نوبيل لإنتر ميلان وشتوتجارت على الترتيب.