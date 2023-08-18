مدرب ليفركوزن: لسنا ساذجين.. الاستعداد الجيد لا يعني أننا الأفضل

أشاد تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، بفترة الإعداد التي خاضها الفريق قبل انطلاق الموسم، إلا أنه لا يعتقد أن فريقه هو الأفضل قبل مواجهة لايبزيج في الدوري الألماني.

ويفتتح باير ليفركوزن موسمه في الدوري بملاقاة لايبزيج، بطل كأس السوبر الألماني، غدًا السبت.

وقال ألونسو، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة، "البداية من الصفر. سنواجه منافسين أقوياء. لسنا ساذجين لنعتقد أننا الأفضل لأن استعداداتنا سارت بشكل جيد. نريد بناء عقلية جيدة من اليوم الأول".

وأضاف المدرب الإسباني "نحن جاهزون. الأجواء جيدة في الفريق وهناك طاقة جيدة. نتوقع مباراة مثيرة في ملعبنا بوجود جماهيرنا التي تدعمنا".

وأوضح ألونسو أنه يوجد تغييرات في تشكيلة لايبزج، لكنه أضاف "الجودة وطريقة اللعب تقريبا كما هي، لديهم فلسفة لعب واضحة، تولى روزه تدريب فريقه في وقت مشابه للوقت الذي توليت فيه تدريب ليفركوزن، وقد شكل فريقا كبيرا".

وقاد ألونسو ليفركوزن للصعود للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في أول موسم يتولى فيه تدريب فريق محترف.

وأبرم ليفركوزن عددًا من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضم كل من جرانيت تشاكا من أرسنال، وجوناس هوفمان من بوروسيا مونشنجلادباخ، وفيكتور بونيفاس من رويال يونيون سان خيلويزي وأليخاندرو جريمالدو من بنفيكا.

ويفتقد ليفركوزن لجهود بييرو هينكابي وأمين عدلي، للإيقاف وسردار أزمون وباتريك شيك للإصابة.