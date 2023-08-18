عودة كريستيانو رونالدو.. تشكيل النصر لمباراة التعاون في الدوري السعودي

أعلن لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيل فريقه لمباراة التعاون المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي).

ويستضيف النصر نظيره التعاون على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ويشهد التشكيل عودة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعد غيابه عن مباراة الاتفاق الماضية التي جرت يوم الإثنين الماضي في الجولة الافتتاحية، والتي انتهت بخسارة "العالمي" بنتيجة 1-2.

وكان رونالدو غاب عن تلك المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال بنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويدفع كاسترو بوليد عبدالله في حراسة المرمى على حساب نواف العقيدي، وسط انتقادات لحراسة مرمى النصر في الفترة الماضية، ومطالبات بالتعاقد مع حارس أجنبي قبل إغلاق باب الانتقالات.

ويغيب أليكس تيليس، ظهير أيسر النصر، عن تشكيل الفريق اليوم بسبب إجهاد عضلي.

وبينما خسر النصر على يد الاتفاق في الجولة الافتتاحية، تعادل التعاون مع الفتح بهدف لمثله.

تشكيل النصر لمباراة التعاون

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالإله العمري - جيسلان كونان.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.