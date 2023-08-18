الاتفاق يعلن سبب غياب هندرسون عن مباراة الحزم

أعلن الاتفاق سبب غياب الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب وسط الفريق، عن مباراة الحزم في دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الجمعة.

ولم يظهر اسم هندرسون ضمن التشكيل الذي أعلنه ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، لمواجهة الحزم ضمن الجولة الثانية من المسابقة، بعد أن شارك اللاعب في مباراة النصر التي أقيمت يوم الإثنين الماضي في الجولة الافتتاحية.

وذكر الاتفاق عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) أن هندرسون يغيب عن المباراة بسبب وعكة صحية.

وأضاف الاتفاق في بيانه أن هندرسون سيخضع للراحة والعلاج حتى يتماثل للشفاء.

وأشار الاتفاق إلى أن اللاعب الإنجليزي المخضرم سيعود إلى التدريبات مع نهاية عطلة الأسبوع الحالي.

وكان الاتفاق حقق الفوز على النصر بنتيجة 2-1 يوم الإثنين الماضي ليحصد أول 3 نقاط في الموسم الجاري.