نيمار يصل الرياض للانضمام إلى الهلال

وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال الجديد، إلى مدينة الرياض تمهيدًا للانضمام إلى صفوف "الزعيم".

ووجد نيمار في انتظاره حشد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام، للترحيب به ورصد لحظة وصوله.

وكان الهلال أعلن يوم الثلاثاء الماضي ضم نيمار بعقد لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان.

ورغم أن الهلال لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن النادي السعودي دفع لنظيره الفرنسي 80 مليون يورو، إضافة إلى راتب سنوي للاعب البرازيلي يصل إلى 100 مليون يورو.

ويستعد الهلال لتقديم نيمار للجماهير في حفل يسبق مباراة الفيحاء غدًا السبت ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

وذكر الهلال، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، "تذاكر مباراة الهلال والفيحاء وحفل تقديم نيمار متوفرة للجميع، اشتري تذكرتك واحجز موقعك".

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 7:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 09:00.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

ويخوض النجم البرازيلي أولى مبارياته بقميص "الزعيم" أمام الرائد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة، حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية".