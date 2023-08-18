الفتح يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب الأخدود

حقق الفتح أول انتصار له في دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم على حساب الأخدود بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط بعد أن كان تعادل مع التعاون في الجولة الافتتاحية، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند نقطة واحدة بعدما كان تعادل مع الشباب في الجولة الأولى، ليحتل المركز الـ12.

وتقدم الأخدود عن طريق فلورين تناسي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك الفتح التعادل عبر مراد باتنا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني للفتح من ضربة جزاء.

وعاد تيلو ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفتح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.