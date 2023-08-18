نيمار على رأس قائمة البرازيل لمواجهتي بوليفيا وبيرو

انضم نيمار دا سيلفا، نجم الهلال الجديد، إلى قائمة منتخب بلاده البرازيل التي تستعد لخوض مباراتي بوليفيا وبيرو في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويأتي انضمام نيمار إلى قائمة منتخب البرازيل استعدادًا للمباراتين بعد أيام قليلة من انتقاله إلى صفوف الهلال بعقد لمدة موسمين.

ووصل نيمار مساء اليوم الجمعة إلى الرياض، تمهيدًا للانضمام إلى "الزعيم"، علمًا بأن النادي سيقدم نجمه البرازيلي للجماهير لأول مرة في حفل يسبق مباراة الفيحاء غدًا السبت ضمن الجولة الثانية من دوري روشن.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل مضيفه بوليفيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأولى، على أن يستضيف بيرو يوم 12 من نفس الشهر ضمن الجولة الثانية.

وشهدت القائمة انضمام برونو جيمارايش، وجويلينتون، بينما خلت من اسمي رافينيا، وفيكتور روكي.