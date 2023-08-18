رسميًا.. سباليتي يقود منتخب إيطاليا خلفًا لمانشيني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي السابق، تولى مهمة تدريب منتخب إيطاليا، خلفًا للمدرب السابق روبرتو مانشيني، الذي تقدم باستقالته قبل أيام.

وكان مانشيني استقال من منصبه بعد 5 أعوام قضاها على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيان نشره عبر الموقع الرسمي مساء اليوم الجمعة أن سباليتي سيكون المدرب الجديد للأزوري، بعدما توصل الطرفان لاتفاق بتولي المسؤولية اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، وحتى عام 2026.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن التقديم الرسمي لسباليتي كمدرب للمنتخب سيقام مطلع الشهر المقبل خلال الاجتماع الذي يسبق مباراتي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان سباليتي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة بعد 33 عاما في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق.

من جانبه، قال جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، "دعونا نرحب بسباليتي. المنتخب الوطني بحاجة لمدرب رائع، وأنا سعيد؛ لأنه قبل المهمة الفنية للأزوري. حماسه وخبرته سيكونان عاملان أساسيان للتحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر المقبلة".

ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض مباراتين أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، يومي 9 و12 سبتمبر المقبل على الترتيب ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لليورو.

ويحتل الأزوري المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط من مباراتين، بفارق 3 نقاط عن أوكرانيا بالمركز الثاني، و9 نقاط عن المتصدر إنجلترا (12 نقطة).