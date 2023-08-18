جوسينس: مدرب ألمانيا عزز قراري بالانتقال إلى يونيون برلين

كشف روبين جوسينس، لاعب يونيون برلين الجديد، أن هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، عزز قراره بالانتقال إلى فريق العاصمة الذي ينافس في البوندسليجا.

وانتقل جوسينس من إنتر ميلان إلى يونيون برلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الألماني.

وتكلفت صفقة ضم اللاعب الدولي الألماني 15 مليون يورو (أي ما يعادل 16.31 مليون دولار).

وقال جوسينس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، "كنت أنا وفليك على تواصل طوال فترة الانتقالات، دائما ما أستشيره، كان سعيدا للغاية لأنني وجدت طريقي في البوندسليجا".

وأضاف جوسينس "الآن سيتمكن فليك من رؤيتي في الملعب بشكل أكثر حيث إن هذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق. لقد عزز المدرب قراري فقط".

ومن المتوقع أن تزداد فرص جوسينس في التواجد بقائمة المنتخب الألماني التي ستخوض منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.