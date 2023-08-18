إيفر بانيجا يحقق رقمًا سلبيًا بإهداره ركلة جزاء أمام الوحدة

حقق الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد الشباب، رقمًا سلبيًا بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة الفريق ضد الوحدة ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الجمعة.

وتقدم بانيجا لتسديد ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة الشباب في الدقيقة 27، لكنه فشل في إيداعها الشباك.

ولعب بانيجا الركلة على يسار المرمى، لكن الحارس عبدالقدوس عطية تصدى لها ببراعة.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن بانيجا أهدر 5 ركلات جزاء في دوري المحترفين السعودي منذ أول مشاركة له موسم 2020-2021 وحتى الآن.

وأضافت الشبكة أن المغربي عبدالرزاق حمدلله، لاعب النصر السابق والاتحاد الحالي، هو فقط من أهدر ركلات جزاء أكثر منه خلال نفس الفترة، حيث أهدر 6 ركلات.

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