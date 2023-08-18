الاتفاق يحقق فوزه الثاني على حساب الحزم في دوري روشن

حقق الاتفاق فوزه الثاني في الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين بعدما هزم نظيره الحزم بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

وارتقى الاتفاق، الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 6 نقاط، بعدما كان هزم النصر في المباراة الافتتاحية.

في المقابل، ظل الحزم بلا رصيد من النقاط، كونه خسر من الأهلي أيضًا بنتيجة 1-3 في مباراة افتتاح المسابقة.

وسجل هدفي الاتفاق روبين كايسون وفيكتور دوس سانتوس في الدقيقتين 17 و52 على التوالي.

وشهدت المباراة غياب قائد الاتفاق جوردان هندرسون بسبب الإجهاد، إلا أن ذلك لم يؤثر على تحقيق الفريق الفوز.