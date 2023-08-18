الوحدة يضرب الشباب بثلاثية في دوري روشن

حقق الوحدة فوزًا ثمينًا على نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

وحصد الوحدة أول 3 نقاط في الموسم الجاري، بعدما كان خسر على يد الرياض في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز التاسع.

في المقابل، تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة من التعادل مع الأخدود، ليقبع في المركز الـ13.

وأهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا فرصة التقدم للشباب بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 27، فيما أهدر حبيب ديالو ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 98، وتصدى لكليهما الحارس عبدالقدوس عطية.

وسجل الوحدة هدفين متتاليين عن طريق أنسيلمو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وحسين العيسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ذاته.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جواد اليامق لاعب الوحدة هدف الشباب الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعد دقيقتين من هدف تقليص الفارق، نجح يحيى النجعي في تسجيل الهدف الثالث للوحدة.