الوحدة يضرب الشباب بثلاثية في دوري روشن

حقق الوحدة فوزًا ثمينًا على نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.
وحصد الوحدة أول 3 نقاط في الموسم الجاري، بعدما كان خسر على يد الرياض في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز التاسع.
في المقابل، تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة من التعادل مع الأخدود، ليقبع في المركز الـ13.
لاخوف علينا (عبدالقدوس) لدينا 🧤🔥#الوحده_الشباب pic.twitter.com/BljzFlcTfS
— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 18, 2023
وأهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا فرصة التقدم للشباب بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 27، فيما أهدر حبيب ديالو ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 98، وتصدى لكليهما الحارس عبدالقدوس عطية.
بالثلاثة..
فرسان مكة يحصدون نقاط الشباب✅#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Jxz91eTysV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
وسجل الوحدة هدفين متتاليين عن طريق أنسيلمو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وحسين العيسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ذاته.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جواد اليامق لاعب الوحدة هدف الشباب الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.
وبعد دقيقتين من هدف تقليص الفارق، نجح يحيى النجعي في تسجيل الهدف الثالث للوحدة.