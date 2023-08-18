أكثر من 2700 فعالية ترفيهية بالمملكة خلال النصف الأول من 2023

ارتفعت نسب تراخيص مراكز الترفيه في المملكة بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، إذ رخصت الهيئة العامة للترفيه، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، لنحو 2736 فعالية، منها 898 فعالية ترفيهية، وأكثر من 602 عرض ترفيهي.

كما شهدت المطاعم والمقاهي أيضا نحو 896 عرضًا بمختلف المدن والمحافظات، مما أسهم في زيادة التراخيص بنسبة تتجاوز 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

خبر | #هيئة_الترفيه ترخص 2736 فعالية ترفيهية بالمملكة خلال النصف الأول من 2023 بارتفاع 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 💫 للمزيد:https://t.co/Frx4sJXli0 pic.twitter.com/I8a6323qya — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 18, 2023

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ عدد تراخيص مراكز الترفيه 57 ترخيصًا، إضافة إلى 92 ترخيصًا لتنظيم وإدارة الحشود، و67 ترخيصًا لإدارة وتطوير المواهب الفنية، مما أدى لازدياد وتيرة الترفيه وفعالياته بجميع أنحاء المملكة خلال الفترة الماضية.

93 ترخيصًا لتشغيل المرافق الترفيهية

وضمن منجزات الهيئة العامة للترفيه، تم منح 93 ترخيصًا لتشغيل المرافق الترفيهية، إضافة إلى 29 ترخيصًا لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، وترخيصين لمدن الملاهي.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أتاحت الفرصة لاستصدار التراخيص والتصاريح المخصصة للفعاليات والعروض الترفيهية، إضافة إلى المرافق المتنوعة لاستحداث مفاهيم جديدة في الرفاهية والسعادة، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات الترفيهية التي تشمل مختلف الاهتمامات الفنية والرياضية ومجالات الألعاب والتسوق، ضمن أسلوب حياة متكامل جعل من المملكة ووجهة عالمية قادرة على استقطاب محبي الترفيه والفعاليات المميزة.