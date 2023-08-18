3 مواجهات في الدوري.. مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت إقامة مباريات عديدة سواء على المستوى المحلي في دوري روشن للمحترفين، أو في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، بعدما لعبت 6 مباريات على مدار اليومين الماضيين.

ويسبق مباراة الهلال والفيحاء حفل تقديم نيمار دا سيلفا لجماهير الزعيم، بعدما أُعلن يوم الثلاثاء الماضي عن انضمام اللاعب البرازيلي قادمًا من باريس سان جيرمان.

كما تقام مباريات نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، إذ سيخوض ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مواجهات صعبة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ألميريا في اختبار محفوف بالمخاطر في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

دوري روشن

الساعة 06:00 مساءً.. أبها والرائد.. عبر شبكة قنوات SSC HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والفيحاء.. عبر شبكة قنوات SSC HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والطائي.. عبر شبكة قنوات SSC HD.

الدوري الإنجليزي

الساعة 05:00 مساءً.. ليفربول وبورنموث.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الساعة 07:30 مساءً.. توتنهام ومانشستر يونايتد.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الساعة 10:00 مساء.. مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .

الدوري الإسباني

الساعة 08:30 مساءً.. ألميريا وريال مدريد.. عبر قناة beIN Sports HD 1 .

الدوري الإيطالي

الساعة 07:30 مساءً.. فروسينوني ونابولي.. عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الساعة 09:45 مساءً.. إنتر ميلان ومونزا.. عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الفرنسي

الساعة 04:30 مساءً.. باير ليفركوزن ولايبزيج.. عبر قناة beIN Sports HD 3.

الساعة 07:30 مساءً.. بوروسيا دورتموند وكولن.. عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

الساعة 10:00 مساءً.. تولوز وباريس سان جيرمان.. عبر قناة beIN Sports HD 2.

كأس العالم للسيدات

الساعة 11:00 صباحًا.. السويد وأستراليا.. عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

اقرأ أيضًا:

ماني بعد خسارة أول مباراتين: النصر بحاجة لترتيب أوضاعه