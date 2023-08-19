باكيتا مهدد بالإيقاف بسبب المراهنات

كشفت تقارير صحفية برازيلية، السبت، عن وجود تحقيقات داخل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في قضية جديدة حول خرق لوائح المراهنات.

ووفقًا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حاليًا في شكوى مقدمة بشأن رهان على بطاقة صفراء حصل عليها اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا في شهر مارس الماضي.

وذكرت الصحيفة البرازيلية أن التحليل الأول أظهر أنه تم إنشاء عدة حسابات جديدة على موقع مشهور يخص الرهانات في اليوم نفسه.

وأودع بعض المستخدمين الذين يُعتقد أنهم مقربون من باكيتا الحد الأقصى للمبلغ المسموح به على حصول اللاعب على بطاقة صفراء.

فشل انتقال باكيتا للسيتي

ونجم عن تلك القضية انهيار صفقة انتقال اللاعب البرازيلي لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 70 مليون إسترليني.

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ومن المتوقع أن يستعين باكيتا باستشارة فريقه القانوني مع مواصلة التحقيقات وسط أنباء عن نفيه التهم، فيما يواصل مدربه ديفيد مويز الاعتماد عليه في الدوري ومشاركته في مواجهة تشيلسي، الأحد.