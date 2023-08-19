ليفربول يقترب من ضم المغربي سفيان أمرابط

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمتع سفيان أمرابط باهتمام بعض أندية أوروبا مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، وذلك بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

ليفربول يتفوق على مانشستر يونايتد وأتليتكو

ووفقًا لصحيفة "AD.nl" الهولندية، يتصدر ليفربول سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، وبات متفوقًا على مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "مسئولو الريدز توصلوا بالفعل لاتفاق مع فيورنتينا، على ضم سفيان أمرابط مقابل 35 مليون يورو".

ويبحث نادي ليفربول عن لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي، عقب رحيل الثنائي هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي.

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وفشل مسؤولو الريدز في الحصول على توقيع الثنائي مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، بعد تفوق تشيلسي في الحصول على خدماتهما.