الاتفاق يطلب “الشهري” من الهلال

تقدمت إدارة نادي الاتفاق بطلب رسمي لنظيرتها في الهلال للتعاقد مع المهاجم الدولي صالح الشهري في الصيف، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة أن نادي الاتفاق يتطلع لحسم الصفقة وتعزيز خط الهجوم بلاعب محلي، خاصة وأنه لا يضم في صفوفه مهاجم محلي بعد رحيل عبدالله آل سالم مطلع الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة "يتوقع أن يتم حسم الموضوع من جانب إدارة نادي الهلال خلال الأيام القادمة بعد العودة للبرتغالي خيسوس مدرب الفريق".

يذكر أن صالح الشهري غاب عن الظهور مع الهلال مطلع الموسم الحالي، وتحديدًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بسبب معاناته من الإصابة.

بداية مثالية للاتفاق في الدوري

وحقق الاتفاق بداية مثالية له في الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين، تحت قيادة الإنجليزي ستيفين جيرارد، محققًا الانتصار في مواجهتي النصر والحزم ليظفر بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

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وكان الهلال حقق الفوز أمام أبها بنتيجة 1-3 خارج ملعبه في الجولة الأولى بينما فاز الفيحاء بنفس النتيجة على الخليج.

ويخوض الهلال مساء اليوم، السبت، ثاني مواجهاته في دوري روشن أمام الفيحاء، على ملعب الملك فهد الدولي، في الرياض.