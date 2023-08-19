تايوان تتوعد بالرد على إطلاق الصين تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان

شرعت الصين صباح اليوم السبت في تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان، في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإنّ وزارة الدفاع التايوانية، قالت في بيان لها إنها رصدت بدءا من صباح اليوم السبت 42 طائرة و8 سفن صينية تشارك في تدريبات حول الجزيرة، مشيرة إلى أنّ نحو 26 طائرة صينية إجمالا عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الذي كان سابقا بمثابة حاجز غير رسمي، أو عبرت من فوق خطها "الممدد".

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ونددت الوزارة بقوة بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي، إذ اعتبرت أن "تلك التدريبات لا تساعد في إرساء السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتسلط الضوء على العقلية العسكرية للصين".

وتنظر بكين لتايوان كقضية شديدة الحساسية وتطالب بضمها إلى أراضيها بشتى الطرق حتى إن تطلب ذلك استخدام القوة.

وكان نائب رئيسة تايوان لاي الذي يعد أيضا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية المقرر إجراؤها السنة المقبل، قد توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى الباراغواي، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو خلال رحلة عودته إلى تايوان.

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وقال المتحدث العسكري الصيني شي يي إن الدوريات الجوية والبحرية العسكرية التي تم إطلاقها تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على "السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا" والقتال "في ظروف معارك حقيقية"، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء.