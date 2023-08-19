الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم

يتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز في أول مباراتين على حساب الحزم والخليج.

ويتواجد الاتفاق في المركز الثاني، بعدما حقق بداية مثالية له في الموسم الجديد، تحت قيادة الإنجليزي ستيفين جيرارد، بالانتصار في مواجهتي النصر والحزم.

4 مباريات 🏟️

12 هدف ⚽️ نتائج مباريات اليوم في #دوري_روشن_السعودي 🔢#yallaRSL pic.twitter.com/c3wVaqQCSg — دوري روشن السعودي (@SPL) August 18, 2023

ويخوض الهلال مساء اليوم، السبت، ثاني مواجهاته في دوري روشن أمام الفيحاء، على ملعب الملك فهد الدولي، في الرياض.

وكان الهلال حقق الفوز أمام أبها بنتيجة 1-3 خارج ملعبه في الجولة الأولى بينما فاز الفيحاء بنفس النتيجة على الخليج.

ونستعرض فيما يلي جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

1- الأهلي 6 نقاط

2- الاتفاق 6 نقاط

3- الفتح 4 نقاط

4- التعاون 4 نقاط

5- الرياض 4 نقاط

6- اتحاد جدة 3 نقاط

7- الفيحاء 3 نقاط

8- الهلال 3 نقاط

9- الوحدة 3 نقاط

10- الطائي 3 نقاط

11- ضمك نقطة وحيدة

12- الأخدود نقطة وحيدة

13- الشباب نقطة وحيدة

14- أبها دون رصيد من النقاط

15- النصر دون رصيد من النقاط

16- الرائد دون رصيد من النقاط

17- الخليج دون رصيد من النقاط

18- الحزم دون رصيد من النقاط