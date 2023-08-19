أخبار دوليّة

بوركينا فاسو: ندعم النيجر ونتوقع العدوان.. ومستعدون للانسحاب من “إيكواس”

19 أغسطس 2023 · < 1 minutes
وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي
وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي

هدد وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي، بانسحاب بلاده من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مجددا دعم "واغادوغو" الكامل للنيجر ضد أي "عدوان".

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وقال كوليبالي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "نحن نتوقع العدوان.. على أية حال قال رئيس دولتنا: نحن مستعدون للعدوان، نحن ندعم النيجر".

أضاف: "بوركينا فاسو مستعدة حتى للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لأنها تعتبر سياسة المنظمة تجاه النيجر غير منطقية، دول الإيكواس ليس لها الحق في محاربة بعضها البعض".

تابع: "نحن جزء من اتحاد اقتصادي واحد، حتى فكرة أن من بين دول المجموعة يريد شخص ما شن حرب ضروس هي فكرة صادمة".