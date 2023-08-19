تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي في دوري روشن

يخوض فريق اتحاد جدة مواجهة مهمة أمام الطائي في تمام الساعة 9 من مساء اليوم السبت.
يأتي ذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.
🏆| #دوري_روشن_السعودي
🏁| الجولة الثانية
🆚| ◈ #الاتحاد_الطائي◈
🏟| الأمير عبدالله الفيصل
🐅| بالتوفيق لـ "حامل اللقب" pic.twitter.com/pfpjaN6fFn
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 19, 2023
تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: أحمد بامسعود- مهند الشنقيطي- أحمد شراحيلي- مد الله العليان.
خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- إيجور كورنادو.
خط الهجوم: كريم بنزيما- رومارينهو- عبد الرزاق حمد الله.
القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الطائي
وتنقل قناة SSC مباراة اتحاد جدة ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين.
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