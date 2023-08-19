تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي في دوري روشن

يخوض فريق اتحاد جدة مواجهة مهمة أمام الطائي في تمام الساعة 9 من مساء اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود- مهند الشنقيطي- أحمد شراحيلي- مد الله العليان.

خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- إيجور كورنادو.

خط الهجوم: كريم بنزيما- رومارينهو- عبد الرزاق حمد الله.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الطائي

وتنقل قناة SSC مباراة اتحاد جدة ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين.

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