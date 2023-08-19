الأرصاد تصدر تحذيرا متقدما لأمطار خفيفة على الرياض

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد الإنذارَ الأصفر على منطقة الرياض، بشأن توقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز إن الحالة تشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات، وتبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 23:00.

طقس السبت في السعودية

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الرياض والشرقية.

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