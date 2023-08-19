سفارة المملكة لدى الكويت: على المواطنين المغادرين من الدولة سداد المخالفات المرورية

قالت سفارة المملكة لدى دولة الكويت، إنها تود إحاطة المواطنين الكرام، بأنه يتوجب على جميع المغادرين من دولة الكويت الشقيقة، سداد المخالفات المرورية إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ابتداءً من السبت 2023/8/19م.

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يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، أوجبت سداد المخالفات المرور المسجلة على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.

ويتم دفع المخالفات المرورية المسجلة على الأجانب في الكويت قبل مغادرة البلاد عن طريق البوابة الإلكترونية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.