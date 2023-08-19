الاتحاد يضع فاران ضمن خياراته لتعزيز دفاعه

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب رافاييل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال للدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة " أكسبريس " البريطانية، يضع الاتحاد السعودي فاران ضمن خياراته لتعزيز دفاعه هذا الصيف.

وكان فاران قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، ويملك عقداً مع الشياطين الحمر يمتد حتى صيف 2025.

وشارك فاران منذ انتقاله لليونايتد في 64 مباراة، وسجل هدفين، وصنع هدف.

🚨 Man United defender Raphael Varane has emerged as a target for Saudi side Al-Ittihad! 🇸🇦 (Source: Express) pic.twitter.com/JpV9OZ3yeU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2023

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

ويخوض فريق اتحاد جدة مواجهة مهمة أمام الطائي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا: كلوب يعلن استمرار محمد صلاح في ليفربول

يأتي ذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

صفقات الاتحاد في الصيف

وكان الاتحاد قد حسم صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تعاقد مع البرازيلي فابينيو من ليفربول مقابل 52 مليون دولار.

كما وقع الاتحاد مع جوتا من سلتيك الأسكتلندي بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لمدة 3 سنوات.

ونجح "العميد" في ضم الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي براتب سنوي ثابت قدره 25 مليون يورو لكل موسم حتى عام 2027.

وانضم فرنسي أخر لصفوف الاتحاد وهو نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الملكي.