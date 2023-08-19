وزير الصحة يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحية وتمويلها

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم السبت، دعم المملكة للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحية وتمويلها والتأهب لها.

جاء ذلك خلال جلسات اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا والتي أطلقت أثناء رئاسة المملكة لدول مجموعة العشرين عام 2020.

المبادرة العالمية للصحة الرقمية

واستجاب وزير الصحة لدعوة الرئاسة الهندية بإطلاق المبادرة العالمية للصحة الرقمية مشاركاً تجربة المملكة النوعية في التحول في الصحة الرقمية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما أكد الجلاجل في كلمته إبان الإطلاق ضرورة العمل المشترك من أجل التغطية الصحية الشاملة وضمان إيصال الرعاية الصحية لمحتاجيها في كل مكان.

وشارك وزير الصحة في اجتماع وزراء الصحة والمالية المشترك حيث ألقى كلمة المملكة، موضحاً أن المملكة تدعم عمل المجموعة المشترك، حاثاً الجميع على ضرورة الاستفادة من صندوق الجوائح، مؤكداً أن هذا الصندوق يأتي بناءً على الجهود التي بدأت في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020 لسد الفجوة في تمويل الدول الأكثر حاجة.

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