هيئة النقل تؤكد ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين

أكدت الهيئة العامة للنقل، على الطلاب والطالبات ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

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وشددت الهيئة، على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية وفق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة وسلامة المستفيدين.

أفادت الهيئة، أن لائحة النقل التعليمي بيّنت الاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط، وحددت 3 أنواع للمركبات يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي، وتشمل:

السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد.

الحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً.

الحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً.

الهيئة أوضحت أنه لكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد.

كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل naql.sa، ودعت جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.