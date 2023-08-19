السواحة يلتقي عددا من وزراء الاقتصاد الرقمي لتوسيع الشراكات على هامش “مجموعة العشرين”

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، عدداً من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس الهند دورتها الحالية.

الشراكة بين مصر والسعودية

وناقش‬ السواحة مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية الشقيقة،‬ الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.

كما تطرق الوزير السواحة في اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد كاجر، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التقنيات الناشئة ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الشراكة في مجال تقنيات الفضاء.

وجرى خلال لقائه بول سكالي وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي البريطاني، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كما التقى السواحة، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس ديباك بالغوبين، وناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي.

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