النصر يحسم صفقة أوتافيو

كشفت تقارير صحفية عن تعاقد نادي النصر، مع البرازيلي أوتافيو لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة النصر توصلت لاتفاق شفهي مع بورتو البرتغالي، لضم أوتافيو مقابل 60 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن النصر سيدفع مبلغ الانتقال إلى بورتو على 3 أقساط خلال الفترة القادمة، مشيرًا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية في الساعات القادمة قبل السفر إلى السعودية.

وتعرض النصر للخسارة الثانية على التوالي في دوري روشن، الجمعة، أمام نادي التعاون على ملعب النصر، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

افتتح لياندر تاوامبا أهداف اللقاء لصالح التعاون في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله أحمد باحسين، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري روشن 2023-2024، بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز في أول مباراتين على حساب الحزم والخليج.