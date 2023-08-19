بعد الفوز بكأس السوبر.. لايبزيج يسقط في افتتاح الدوري الألماني

خسر لايبزيج مباراة الجولة الأولى من الدوري الألماني لهذا الموسم على يد باير ليفركوزن بنتيجة 2-3 مساء اليوم السبت.

وتأتي الخسارة رغم تتويج لايبزيج بلقب كأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي.

وعلى ملعب باي آرينا، أفسد ليفركوزن احتفالات ضيفه لايبزج بلقب كأس السوبر الألماني، وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وتقدم الهولندي جيريمي فريمبونج بهدف لليفركوزن في الدقيقة 24 ثم أضاف جوناتان جلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ورد الإسباني داني أولمو صاحب الأهداف الثلاثة (هاتريك) في شباك بايرن في كأس السوبر، بهدف للايبزج في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث للايبزج في الدقيقة 64 ثم رد البلجيكي لويس أوبيندا بالهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 71.

وفي مباريات أخرى، اكتسح شتوتجارت ضيفه بوخوم 5 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه أوجسبورج مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 4 /4 وفاز فرايبورج على مضيفه هوفنهايم 2 /1 وفولفسبورج على ضيفه هايدنهايم 2 /صفر.