أبها يحقق فوزه الأول في دوري روشن على حساب الرائد

حقق أبها فوزه الأول في الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين على حساب نظيره الرائد بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ويدين أبها بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب عمر ضامن الرويلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 57.

وسجل أبها انتصاره الأول هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الهلال 1 /3.

في المقابل، تلقى الرائد هزيمته الثانية على التوالي بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد.

وحصد أبها أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الحادي عشر، وتراجع الرائد للمركز الأخير بدون رصيد.