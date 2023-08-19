الأرصاد توضح الأمطار المسجلة على مناطق المملكة خلال 12 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد، كميات الأمطار المسجلة على مناطق المملكة خلال 12 ساعة، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، اليوم السبت.

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وهطلت أعلى كمية على منطقة مكة المكرمة بالطائف والشفاء، وهطلت أعلى كمية على منطقة الباحة في بلجرشي والمخواة وشدا الأعلى، وهطلت أعلى كمية على منطقة جازان في أبو عريش.

وهطلت أعلى كمية على منطقة عسير في مطار أبها، أبها الشعف، أبها مركز التدريب بالسودة، قاعدة خميس مشيط، سراة عبيدة، تنومة، أبها شعار، النماص، أبها بلحمر، وظهران الجنوب.