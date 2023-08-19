رسميًا.. الهلال يدعم هجومه بصفقة ألكسندر متروفيتش

أعلن الهلال بشكل رسمي تعاقده مع الصربي ألكسندر متروفيتش قادمًا من فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليدعم هجومه في الموسم الجديد.

ونشر الهلال في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت مقطع فيديو عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، يظهر فيه متروفيتش وهو يرتدي قميص الفريق الأزرق.

وكشف الهلال أن النادي تعاقد مع متروفيتش حتى عام 2026.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 58 مليون يورو.

وارتبط اسم متروفيتش في الأسابيع الماضية بالانتقال إلى الهلال، لكن تعنت فولهام أخّر إتمام الصفقة.

وتعد هذه هي الصفقة السابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم السداسي روبن نيفيز، وكاليدو كوليالي، وسيرجي سافيتش، ومالكوم، ونيمار دا سيلفا، وياسين بونو.

وكان الهلال قدم نيمار ومعه بونو ومالكوم في حفل ضخم سبق مباراة الفريق ضد الفيحاء على ستاد الملك فهد الدولي في وقت سابق من اليوم.

لكن الهلال تعثر بالتعادل بهدف لمثله أمام الفيحاء في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.