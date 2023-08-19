انطلاق الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية

انطلق السبت، الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية، وحضر حفل الافتتاح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ورؤساء اتحادات الرياضات الإلكترونية في الدول (الكويت، الإمارات العربية المتحدة، تونس، السنغال، كينيا، غانا، المغرب، البحرين، عمان، الكاميرون، مالي، الصومال، ليبيا، سوريا، العراق، بوركينا فاسو، الأردن، لبنان، ساحل العاج، جيبوتي، جنوب أفريقيا، ناميبيا، نيجيريا).

يشارك أكثر من 25 منتخبًا

ويشارك في منافسات الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية أكثر من 25 منتخباً سيتنافسون على مدار 3 أيام في مجموعة من البطولات المخصصة للرجال والسيدات في ألعاب شهيرة مثل eFootball و Valorant.

وعدّ الأمير فيصل بن بندر، إقامة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية دليلاً على أهمية القطاع في العالم العربي والأفريقي، ووسيلة رئيسة لخلق مجال للتبادل الثقافي والتعاون بين الدول المشاركة، آملاً أن ينضم إلى المنتخبات المشاركة المزيد من نظيراتها في العالم العربي ودول أفريقيا مع مرور الوقت، منوهاً بالأهداف المنشودة من هذه البطولة، إذ توفر فرصة للاعبين للتجّمع معًا، ومشاركة التجارب، والاحتفال بحبهم المشترك وتنافسهم في مجال الرياضات الإلكترونية.

من جانبه ثمن الدكتور صبحي، للأمير فيصل بن بندر دعمه في إنشاء الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية، عادّاً التقاء شباب وشابات العالم العربي والأفريقي في مكان واحد والمشاركة في مثل هذه المنافسات له أهمية واضحة، ويتيح فرصاً عديدة للتطوير.

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