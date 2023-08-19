مواجهات قوية في رابع جولات البطولة العربية الـ38 للأندية لكرة اليد

تستمر منافسات البطولة العربية الـ 38 للأندية لكرة اليد، بإقامة 4 مواجهات ضمن الجولة الـ 4 من البطولة، وذلك على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وتبرز المواجهة التي ستجري عند تمام الساعة 5:00 مساءً بين مضر السعودي والبنك الأهلي المصري، حيث إن انتصار مضر يعني الصدارة لصالحه، بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، في الوقت الذي يقرب التفوق في هذه المواجهة الفريق المصري من احتلال مركز الصدارة بالاعتماد على نتائج الجولة الخامسة والأخيرة في المجموعة الأولى.

مواجهات قوية في البطولة

أما المواجهة التي تجمع الهدى السعودي " المستضيف" والعربي الكويتي، فلن تقل أهمية وإثارة عن مواجهة مضر والبنك الأهلي، فالهدى يبحث عن انتصار يؤكد من خلاله بأنه قادم للمنافسة على اللقب، في الوقت الذي يتطلع فيه العربي الكويتي لمواصلة سلسلة انتصاراته وتصدر المجموعة الثانية من البطولة.

وفي باقي مواجهات اليوم الرابع، يلتقي فريق وفاق عين التوتة الجزائري ونظيره الشعلة اليمني عند تمام الساعة الـ (1:00)م، في لقاء تحديد المتأهل الرابع عن المجموعة الثانية، حيث تعني خسارة أي فريق منهما خروجه النهائي من المنافسة، وهو ما ينطبق أيضا على اللقاء الذي يجمع الجزيرة الإماراتي والحشد العراقي في تمام الساعة الـ (3:00)م، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

يذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل 4 فرق من كل مجموعة للدور الربع النهائي، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب من دور وأحد.

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