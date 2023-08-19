ريال مدريد يهزم ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بتغلبه على مضيفه ألميريا 3/1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الليجا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما يحتل ألميريا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

تقدم ألميريا بهدف مبكر عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة الثالثة، حيث تلقى اللاعب كرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله لوكاس روبرتون، ووضعها بضربة رأس متقنة في شباك الحارس الأوكراني أندري لونين.

لكن الإنجليزي جود بلينجهام سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 19 بعدما اصطدمت به الكرة داخل منطقة الجزاء إثر ضربة رأس من فالفيردي، ليروض الكرة ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 60، عاد بلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما تلقى كرة عرضية من توني كروس، ووجه اللاعب الدولي الإنجليزي الكرة برأسية لتسكن شباك ألميريا معلنا تقدم الريال لأول مرة في المباراة.

وساهم بيلينجهام في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

وبات جود بيلينجهام بعمر 20 عامًا و51 يومًا ثاني أصغر لاعب يسجل في أول مباراتين له في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21، بعد ماركيل سوسايتا عام 2007 بعمر 19 عامًا و275 يومًا.