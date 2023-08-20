الأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

وذكر المركز الوطني في تقريره بشأن حالة الطقس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

درجات الحرارة في المملكة

توقع المركز أن تسجل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 42 درجة، في حين تكون العظمى في الرياض 46 درجة. فيما تسجل المدينة المنورة وحفر الباطن والصماء أعلى حرارة في المملكة بتسجيل 47 درجة.

فيما تكون أقل درجة حرارة في المملكة في السودة حيث تسجل 22 درجة يليها أبها بتسجيلها 26 درجة.

حالة البحر وارتفاع الموج

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على طول ساحل البحر الأحمر تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.