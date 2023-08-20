تضرر أكثر من 70 ألف شخص جراء الفيضانات في النيجر

أدت الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في النيجر إلى مقتل 27 شخصًا على الأقل وتضرّر أكثر من 70 ألف شخص منذ يوليو الماضي.

قالت وزارة العمل الإنساني في النيجر في بيان لها صباح الأحد: "بحلول 18 أغسطس الجاري، أدت الفيضانات إلى مصرع 27 شخصا وإصابة 30 آخرين وألحقت أضرارًا بـ 71136 شخصا"، مشيرةً إلى أن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تضررت بشدة، فضلا عن انهيار 6530 منزلاً في تلك المناطق.

الفيضانات في النيجر

ويتسبب موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر غالبًا بفيضانات مميتة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ومعظم أراضيها صحراوية، بما فيها المناطق الشمالية القاحلة.

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وقتلت الفيضانات في العام الماضي أكثر من 200 شخص وتشريد أكثر من 322 ألف شخص، مما جعل موسم الأمطار عام 2022م من أكثرها فتكًا في تاريخ البلاد.

أزمات أخرى تعصف بالنيجر

يشهد النيجر حالة من الترقب والخوف بعد إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" استعدادها للتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة النظام الدستوري بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.

بدروه هدد المجلس العسكري في النيجر بـ"الرد على أي اعتداء" ضد بلاده من قبل دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس".

وأذاع التلفزيون الرسمي، كلمة لرئيس المجلس العسكري، عبدالرحمن تشياني، وجه فيها نداءً لشعب النيجر بالتأهب لمواجهة أي عمل عسكري محتمل.