ميسي يقود إنتر ميامي للقب تاريخي عبر كأس الدوريات

أضاف نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالإنجازات والألقاب وتوج بلقبه الأول مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد شهر واحد على الانتقال لصفوف الفريق.

وتغلب إنتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10 / 9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق.

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي إلى الفوز في جميع المباريات الستة التي خاضها بالبطولة حتى بلغ به المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 صباح اليوم الأحد، ليحتكم الفريق إلى ركلات الترجيح التي شهدت سباقا ماراثونيا بين الفريقين حسم بنتيجة 10 / 9.

Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club's first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023