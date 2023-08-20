ميسي يقود إنتر ميامي للقب تاريخي عبر كأس الدوريات

أضاف نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالإنجازات والألقاب وتوج بلقبه الأول مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد شهر واحد على الانتقال لصفوف الفريق.

وتغلب إنتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10 / 9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق.

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي إلى الفوز في جميع المباريات الستة التي خاضها بالبطولة حتى بلغ به المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 صباح اليوم الأحد، ليحتكم الفريق إلى ركلات الترجيح التي شهدت سباقا ماراثونيا بين الفريقين حسم بنتيجة 10 / 9.

Love to see it. 🤝©️ Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club's first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

وخلال المباراة، كان انتر ميامي هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميسي في الدقيقة 23 لينهي الفريق الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، رد ناشفيل بهدف سجله فافا بيكولت في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بالتعادل، وتحسم ركلات الترجيح لقب هذه النسخة من كأس الدوريات.

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من البطولة؛ حيث هز الشباك بهدف واحد على الأقل في كل من المباريات السبعة التي خاضها مع الفريق، وتصدر قائمة الهدافين في هذه النسخة ليصبح إنجازا مزدوجا في أول بطولة يخوضها مع إنتر ميامي.

وخلال تسديد ركلات الترجيح، سدد جميع الـ22 لاعبا في صفوف الفريقين هذه الركلات في ظل استمرار التعادل في سباق ماراثوني على اللقب، حتى أهدر إليوت بانيكو حارس مرمى ناشفيل ركلة الترجيح التي سددها.

وكان ميسي سجل الركلة الأولى لإنتر ميامي بعد انتهاء المباراة بالتعادل ليمنح زملاءه دفعة معنوية كبيرة في بداية سباق ركلات الترجيح.

ونال ميسي /36 عاما/ المكافأة على مسيرته المميزة في هذه البطولة، بفوزه بلقب أفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة إلى جانب لقب الهداف، كما حرص زملاؤه على الاحتفال به في نهاية المباراة.

ويمثل الفوز بلقب هذه البطولة دفعة معنوية كبيرة لإنتر ميامي قبل استئناف مسيرته في الدوري الأمريكي خاصة وأن الفريق يحتل المركز الأخير في جدول المسابقة.

ويطمح إنتر ميامي في أن تساهم مهارات ميسي في تحسين وضع الفريق بالدوري الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة.

وكان ميسي انضم إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكمل فيلادلفيا يونيون الهيمنة الأمريكية على منصة التتويج في هذه النسخة من كأس الدوريات بإحراز المركز الثالث في البطولة، بالفوز على مونتيري المكسيكي 3 / صفر في مباراة تحديد المركز الثالث.