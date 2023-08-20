“المرور” يعلن جاهزيته لتنظيم الخطة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المُتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، اليوم، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان لها عبر موقع "إكس" أن ذلك يأتي لرفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوّق.

ونوّهت الادارة العامة للمرور، بأنها مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية في تنظيم حركة قائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

#المرور_السعودي يعلن جاهزيته لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي الجديد.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/IiQOCQ7kcf — المرور السعودي (@eMoroor) August 19, 2023

واستعرض حساب المرور السعودي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) في عدد من مناطق المملكة لتحقيق عودة دراسية آمنة في أول يوم دراسي.