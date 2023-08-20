رتوش أخيرة.. الأهلي يضغط لضم فيراتي

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي على وشك إتمام تعاقده مع الإيطالي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك في الوقت الذي غاب فيه ماركو فيراتي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد تولوز مساء السبت بالدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الأهلي توصل لاتفاق مع ماركو فيراتي على الشروط الشخصية، للتعاقد معه هذا الصيف.

وأضافت أن النادي لايزال يضغط للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان بعدما أنهى الأمر مع اللاعب نفسه.

وكان فيراتي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، بين المرشحين للانتقال للهلال في الميركاتو الحالي.

لكن "ليكيب" أكدت أن إدارة باريس رفضت عرضت الهلال لضم فيراتي، وباتت وجهة اللاعب أقرب كثيرًا إلى الأهلي.

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري روشن السعودي بالفوز في أول جولتين أمام كل من الحزم والخليج.