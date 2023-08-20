نجم مانشستر يونايتد على رادار الدوري السعودي

ظهر اسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا من مانشستر يونايتد على رادار أندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما كشفته صحيفة "ميرو" الإنجليزية، فإن الأندية السعودية مهتمة بالتعاقد مع الفرنسي أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضافت أن أندية دوري روشن مستعدة لتقديم عرض ضخم على مانشستر يونايتد للتعاقد مع أنتوني مارسيال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، منفتح لبيع صاحب الـ27 عاما، خاصةً أنه لا يعتمد عليه نهائيًا.

وجلس مارسيال على مقاعد البدلاء في الوقت الذي تألق فيه ماركوس راشفورد جناح الفريق، ليصبح لمهاجم مانشستر يونايتد الأول.

وارتبط مارسيال بالانتقال إلى الهلال، لكن "الزعيم" تعاقد مع الصربي ألكسندر متروفيتش من صفوف فولهام الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 46 مليون جنيه إسترليني وفقا للتقارير.

يذكر أن مارسيال لعب 299 مباراة مع مانشستر يونايتد على مدار 8 سنوات، وسجل 88 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة، مع العلم أنه انضم للفريق قادما من موناكو الفرنسي عام 2015.