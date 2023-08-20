تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس) اليوم الأحد، لأن مركبة الفضاء الروسية لونا-25 تحطمت على سطح القمر بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة.

وكانت روسيا قد أبلغت، أمس، عن "وضع غير طبيعي" على مركبتها الفضائية لونا -25 التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، يوم السبت، إن المركبة الفضائية واجهت مشاكل غير محددة أثناء محاولتها الدخول إلى مدار ما قبل الهبوط وإن المتخصصين فيها يقومون بتحليل الموقف.

موقف غير طبيعي

وقالت روسكوزموس: "خلال العملية، حدث موقف غير طبيعي على متن المحطة الأوتوماتيكية، ما لم يسمح بإجراء المناورة بالمعايير المحددة".

وكان من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية على القطب الجنوبي للقمر يوم الإثنين، لتهبط على قمر الأرض قبل مركبة فضائية هندية.

ويعتبر القطب الجنوبي للقمر ذا أهمية خاصة للعلماء، الذين يعتقدون أن الفوهات القطبية المظللة بشكل دائم قد تحتوي على الماء.

ويمكن للمستكشفين في المستقبل تحويل المياه المتجمدة في الصخور إلى هواء ووقود للصواريخ.

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