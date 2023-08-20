“سعود الطبية” تقدم نصائح للطلاب المصابين بالسكري مع بداية العام الدراسي

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسي الجديد، على أن الطلاب بحاجة إلى وجبة صحية تحتوي على نظام غذائي متكامل ومتوازن من العناصر اللازمة لنموهم، والتي توفر لهم الطاقة لنشاطهم الجسدي والعقلي وتدعم أجسامهم لمقاومة الأمراض بشكل عام، وللطلاب المصابين بالسكري بشكل خاص.

وكشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم لدى الأطفال، وهي الصداع والرعشة في الجسم والأطراف وشعور بالجوع وغثيان وتعرق وفي حالة استمرار الانخفاض الشديد، وذلك عندما ينقص مستوى السكر في الدم عن 80 ملجم/ديسيلتر. وحذرت من أن انخفاض مستوى السكر قد يدخل المريض في غيبوبة.

نصائح طبية لارتفاع وانخفاض سكر الدم

ونصحت بضرورة فحص السكر في الدم، وفي حال كان 80 أو أقل فيجب على الطالب تناول وجبة خفيفة (ساندويتش + عصير طبيعي) ويجب على الطالب تناول مشروب يحتوي على سكر إذا كان السكر في الدم 60 أو أقل، أو إضافة 3 ملاعق صغيرة سكر لنصف كوب ماء، ويفحص السكر مرة أخرى بعد 15 دقيقة، أما إذا كان الطالب فاقدًا للوعي فيجب عدم إعطائه أي مشروب عن طريق الفم وذلك تفاديًا لحدوث الاختناق، والعلاج يكون عن طريق حقنة الجلوكاجون ونقله فورًا إلى المستشفى.

👨‍⚕️ | يحتاج الطالب المصاب بالسكري إلى رعاية واهتمام ومتابعة لنظامه الغذائي، ومن المهم معرفة المدرسة لوضعه الصحي وطرق التعامل معه.#العام_الدراسي_الجديد pic.twitter.com/GzYJULjplE — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) August 20, 2023

وعن ارتفاع السكر في الدم وهو ارتفاع المستوى في الدم عن 200 ملجم/ديسيلتر، ومن أهم أعراضه العصبية والغضب الشديد والعطش الشديد ورائحة نفس كرائحة الأسيتون والدوخة وكثرة التبول، وفي حال ارتفع السكر لدى الطالب فيجب تناول الأدوية المنظمة للسكر والموصوفة من قبل الطبيب، وتناول كميات كبيرة من السوائل أو الماء وممارسة رياضة المشي وإعادة تحليل الدم بعد ساعة، وفي الحالات الشديدة يجب نقل الطالب للمستشفى.

نصائح للطلاب المصابين بالسكري

قدمت المدينة عدة نصائح غذائية للطلاب المصابين بالسكري، منها ضرورة تجهيز الوجبة المنزلية وضرورة مشاركته في اختيار الأصناف، والتواصل مع المدرسة لمعرفة ما هي سياستها بالأكل الصحي والأصناف المقدمة بالمقصف، ولابد من مشاركته في اختياره للحقيبة الغذائية من حيث الشكل واللون، واستخدام الأكياس المخصصة لحفظ الأطعمة للأطفال بوجود رسومات عليها ووضع ملصقات على العبوة وكتابة بعض البطاقات بها عبارات أو رسومات بسيطة عن فوائد إحدى الأصناف المقدمة.

ووجهت المدينة إرشادات عامة للطفل المصاب بالسكري ومنها العمل على تثقيفه فيما يختص باختيارات الغذاء الصحي، إذ ينبغي أن يفهم السبب وراء أهمية تناول الغذاء الصحي وتناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والخبز الأسمر و استبدال منتجات الحليب ومشتقاته كاملة الدسم بالنوع قليل الدسم أو خالي الدسم.

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ونصحت بأهمية الانتظام في زيارة أخصائي التغذية للتأكد من إدخال الأطعمة المفضلة للطفل ضمن الخطة الغذائية الخاصة به، وعدم تناول العصائر المكتوب عليها شراب لأنها تتكون من ماء وسكر ومادة ملونة وتعمل على ارتفاع معدل السكر في الدم، والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المعلبة ورقائق البطاطس والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتعليم الطفل كيفية استبدالها ببدائل صحية، وأيضًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على ست وجبات (3 رئيسية + 3 خفيفة) مع التوازن بين جرعات الإنسولين ومواعيد الوجبات وتحفيز النشاط البدني لدى الطفل باعتدال، مشددة على ضرورة تعريف المدرسة بالوضع الصحي للطالب وطرق التعامل معه في حال حدوث ارتفاع أو انخفاض للسكر، ويفضل للطلاب المصابين بالسكري في المراحل الأولى من الدراسة وضع سوارة تدل على أنه مصاب بالسكري للتعامل معه بما يتناسب مع حالته الصحية.

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