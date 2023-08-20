أول ظهور في دوري الأبطال.. سيرجينو ديست يقترب من مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن الهولندي سيرجينو ديست، ظهير أيمن برشلونة الإسباني، اقترب من الرحيل عن النادي للانتقال إلى صفوف أيندهوفن الهولندي.

وكشفت صحيفة "AD.nl" الهولندية أن أيندهوفن في التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة بشأن ضم سيرجينو ديست على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سينضم إلى الفريق الهولندي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأوضحت أن ديست سيصل ظُهر اليوم الأحد إلى أيندهوفن للخضوع للكشف الطبي، وسيمكنه بعد ذلك الانضمام على الفور إلى الفريق.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون اللاعب متاحًا لخوض أولى مبارياته مع أيندهوفن ضد جلاسكو رينجرز الأسكتلندي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم سيرجينو ديست مع برشلونة؟

ديست قضى الموسم الماضي معارا إلى ميلان الإيطالي، قبل العودة مجددا إلى برشلونة هذا الصيف.

وفشل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في إثبات نفسه مع برشلونة، كما أنه خرج مجددا من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز خلال الموسم الجديد 2023-2024.

جدير بالذكر أن ديست انضم إلى برشلونة في عام 2020 قادما من أياكس الهولندي، وعاد الآن إلى البارسا بعدما رفض ميلان خيار التعاقد معه بشكل نهائي عقب انتهاء استعارته.