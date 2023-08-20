من هو ميتروفيتش مهاجم الهلال الجديد؟

انتقل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام الإنجليزي إلى صفوف الهلال السعودي، حيث يطمح اللاعب لمواصلة نجاحاته الكروية في ملاعب المملكة، بعد مسيرة ناجحة في صربيا وبلجيكا وإنجلترا.

ويسعى ميتروفيتش للحفاظ على سجله التهديفي المرتفع، بعد انتقاله إلى صفوف الأزرق، ولا سيما أنه ينافس باستمرار على جائزة لقب الهداف في مختلف الدوريات التي شارك فيها خلال السنوات الماضية ، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاحد.

وأعلن الهلال، أمس السبت، رسميًّا تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قادمًا من فولهام الإنجليزي، بعقد يمتدَّ إلى 2026. ويُنتظر أن يصل النجم الصربي خلال اليومين المقبلين إلى الرياض للانخراط في تدريبات الأزرق.

وسبق للمهاجم الصربي التتويج بلقب الهداف 4 مرات سابقة، ويسعى لتكرار الإنجاز ذاته في دوري روشن السعودي، حيث حصل على جائزة هداف الدوري البلجيكي في موسم 2014-2015، بعد تسجيله 20 هدفاً بقميص فريق أندرلخت الذي لعب له من 2013 وحتى 2015.

ولم يكتف ميتروفيتش بتألقه اللافت في الملاعب البلجيكية، ليحصل على لقب هداف دوري البطولة الإنجليزية "الشامبيونشيب" مرتين، بتسجيله 26 هدفاً بقميص فولهام خلال موسم 2019-2020، ثم انفجاره التهديفي مع نفس الفريق في موسم 2021-2022، بتسجيله 43 هدفاً وتتويجه بجائزة هداف الشامبيونشيب للمرة الثانية في مسيرته.

وتألق مهاجم الهلال الجديد في البطولات الدولية أيضاً، ليتوج بلقب هداف بطولة "دوري أمم أوروبا مع صربيا بعد تسجيله 6 أهداف في نسخة 2018-2019.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش 197 هدفاً وصنع 48 هدفا في 435 مباراة بجميع المسابقات خلال مسيرته الكروية مع الأندية، كما سجل 52 هدفاً في 81 مباراة دولية مع منتخب صربيا منذ عام 2013 وحتى الآن.

وفاز ميتروفيتش أيضاً بجائزة أفضل لاعب صربي مرتين، عامي 2018 و2022، كما قاد منتخب بلاده للشباب للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 19 عاماً في 2013، مع حصوله حينها على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

الجدير بالذكر أن ميتروفيتش سبق له الفوز بلقب الدوري الصربي مع بارتيزان بلجراد، ولقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت، إضافة إلى لقب دوري البطولة الإنجليزية مع فولهام في موسم 2021-2022، ليساهم في صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز.