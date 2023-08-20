غرمان الشهري.. أول ربان بحري يجتاز اختبار الكفاءة البحرية الشفهية بالسعودية

منحت الهيئة العامة للنقل، الأحد، "رتبة ربّان بحري" للضابط أول غرمان الشهري بعد اجتيازه اختبار الكفاءة البحرية الشفهية واستيفائه المتطلبات الأساسية، لأول مرة بالمملكة.

ويهدف اختبار الكفاءة البحرية الشفهية بالمملكة إلى المعـرفة اللازمة بالتشريعات البحرية الدولية والمحلية، والتحكم الإداري في التشغيل، وإدارة مناولة البضائع وتخزينها، وتقييم المستوى المعرفي والمهني في إدارة الملاحة البحرية، والعناية على من هم على متن السفينة.

ما هو برنامج تأهيل الربان البحري؟

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أطلقت برنامج تأهيل ربان بحري بأكاديمية أرامكو البحرية الذي يعد أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة في شهر نوفمبر لعام 2022م، ويعد المتقدم للاختبار الأول من خريجي الأكاديمية.

ويعد الربان البحري المسؤول الأول عن سلامة وتشغيل السفينة، وتمثيل مالكيها أمام السلطات والموانئ البحرية، وتستهدف الهيئة العامة للنقل من هذا الاختبار جميع العاملين البحريين على متن السفن الحاصلين على شهادة ضابط بحري أول، ممكن أكمل الخدمة البحرية المعتمدة وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية STCW.