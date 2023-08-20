زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب قهرمان مرعش في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأحد، أن زلزالاً بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن مركز الزلزال في قضاء غوكصون في الولاية، كان على عمق 22.17 كيلومترًا. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلازل محتمل في إسطنبول

هذا وتتوالى تحذيرات علماء الجيولوجيا من زلزال قادم يهدد إسطنبول، وسط استعدادات وتجهيزات من السلطات التركية للتقليل من أضراره.

اقرأ أيضًا: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب جنوب شرق تركيا

ووضعت السلطات في تركيا خطة استراتيجية ووجهت بتنفيذها في أسرع وقت، وذلك في ظل توقعات بوقوع زلزال محتمل في إسطنبول.

وتعرضت تركيا لزلازل مدمرة يوم 6 فبراير الماضي أثرت على سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 51 ألفًا في البلدين وأكثر من 120 ألف مصابًا، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.