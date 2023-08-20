“إن لم تستطع التغلب عليه فلتأكله”.. إيطاليا تواجه غزو السلطعون

يحارب الإيطاليون غزو سرطان البحر الأزرق المفترس "السلطعون" بسلوك يعود إلى قرون، وهو باختصار "إن لم تستطع التغلب عليه فلتأكله".

ودق الصيادون وجماعات الضغط ودعاة حماية البيئة ناقوس الخطر بشأن مخاطر الزيادة الصيفية في أعداد الأنواع سريعة التكاثر من السلطعون في إيطاليا.

ويلتهم السلطعون كميات هائلة من ثعابين الماء والمحار وبلح البحر.

ووفقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2021، تُعد إيطاليا أكبر منتج للمحار في أوروبا وثالث أكبر منتج في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية.

وتشير تقديرات منظمة صناعة الصيد "فيديراغريبيسكا" إلى أن أكثر من 50% من إنتاج المحار في إيطاليا هذا العام قد تضرر.

ودخلت الحكومة الإيطالية هي الأخرى على الخط، حيث خصصت 2.9 مليون يورو (3.1 مليون دولار) لمحاربة الغزو المدمر، لكن المشكلة الآن تتعلق أيضاً بأنواع أخرى من مزارع الأسماك في مناطق مختلفة من إيطاليا.

وتقف جماعة ضغط وجمعيات صيد وراء سلسلة من الفعاليات المقررة هذا الصيف لمحاولة تقديم عنصر جديد إلى الأطباق الإيطالية، كالسلطعون المشوي أو معكرونة اللنغويني مع السلطعون بصلصة الطماطم الحارة.